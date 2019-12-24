Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez'i ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez'i ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Eczacılar Odası Başkanlığına seçilen Ebru Sönmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez'i ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Eczacılar Odası Başkanlığına seçilen Ebru Sönmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre Çalık, ziyarette Malatya Eczacı Odası Başkanlığına seçilen ilk kadın başkan olan Ebru Sönmez ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne seçilen Tahir Özelçi'yi tebrik etti.

Çalık, kendisinin de Malatya Eczacılar Odası'na üye olduğunu hatırlatarak, ilk defa bir kadın eczacının oda başkanı seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Malatya Eczacılar Odası eski başkanı Tahir Özelçi'nin ise Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne seçildiğini aktaran Çalık, "Ebru Sönmez'in Malatya Eczacı Odası Başkanı seçilmesi hem Malatya, hem de Türkiye için bir ilk. Oda başkanımızı tebrik ediyorum. Yine bir ilki yaşıyoruz, yine ilk kez Malatya'dan bir eczacı, 10 yıl oda başkanlığımızı yürüten Tahir Özelçi kardeşimiz Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne seçilmiştir. Her iki meslektaşımı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çalık, cezacıların sorun ve taleplerine sahip çıkmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise Sönmez ve Özelçi'yi tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Çalık ve Koca'ya ziyarette AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve partili yöneticiler eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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