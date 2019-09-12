Milletvekili Öznur Çalık'tan ziyaretler

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Partili yöneticilerle önce Hanımınçiftliği mahallesini ziyaret edip burada vatandaşlarla görüştükten sonra eski Malatya merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, vatandaşlarla bir araya geldi.

Battalgazi Esnaf Odası'nı da ziyaret eden Çalık, Hasırcılar Mahallesi'nde de vatandaşlarla buluştu. Çalık ve Başkan Güder, Battalgazi Ziraat Odasını da ziyaret ederek, çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Battalgazi Ziraat Odası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Çalık, şunları kaydetti:

"Özellikle kayısıya alakalı alan bazlı desteği Tarım ve Orman Bakanımızla da ilgili bütün yetkililerimizle de konuştuk. Kayısımız için yapılan işlemlerin en önemli uygulamalardan birisi TARSİM'dir, 2006 yılından itibaren kayısının sigortalı hale gelmesi çiçek döneminin sigortalı hale gelmesi en önemli adımlardan sadece bir tanesidir. Arkasından yapılan kayısının coğrafi işaret belgesi alındı. Dünya'nın neresine giderseniz gidin Malatya kayısısı dünyanın en önemli ve en iyi kayısısı. Kayısı deyince akla sadece Malatya gelecek. Kayısı ile ilgili lisanslı depoculuk bizim için çok önemliydi. Lisanslı depoculuğu Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan ve Tarım Bakanı Faruk Çelik bakanlarımızın olduğu dönemde TOBB Başkanımız Rıfat Hisacıklıoğlu'nun da desteğiyle gündeme getirdik, programa alındı ve şimdi Malatya Ticaret Borsa Başkanımız Ramazan Özcan'nın da çok yakın takipleri ile lisanslı depoculuğumuzun Malatya'ya kazandırılmasını sağlayacağız."

Kayısı Birlik konusunda da konuşan Çalık, "Kötü yönetilmiş kurumlar olabilir, şimdi daha iyisini yönetmek daha iyisini kurmak ve kooperatifçilikten birliğe doğru dönüşümü yapmak da hepinizin, bütün üreticilerin ve ziraatçıların görevi olarak düşünüyorum. Bu konuda Kayısı Birliğin yeniden kurulması ile ilgili olarak da Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile de konuştuk. Bakan Yardımcımız Hadi Tunç bu konuda özel olarak Malatya'nın Kayısı Birliği için bir çalışma yapıyor. Allah nasip ederse Ekim ayında Ankara'mızda olacağız, bizde konuları bir kez daha masaya yatırıp neler yapacağımızı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Çalık ve Güder ile beraberindeki heyet Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran'ı da ziyaret etti.