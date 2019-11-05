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Son Dakika Güncel Milletvekili Öznur Çalık'tan ziyaretler

Milletvekili Öznur Çalık'tan ziyaretler

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kentte çeşitli temaslarda bulundu.

Milletvekili Öznur Çalık'tan ziyaretler, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kentte çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, İnönü Üniversitesi Teknopark, Genç Girişimcilik Merkezi ve Malatya Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İnönü Üniversitesi Teknokent'i ziyaretinde açıklamalarda bulunan Çalık, "İş dünyamıza, sanayimize, çok ciddi manada yeni sanayiciler ve yatırımcılar kazandıracağız. Burası bu işin okulu. Teknopark'da iş geliştirmek isteyen tüm girişimcilerimizi destekliyoruz. Siyaseten yapılması gereken hangi işlem varsa bunu da hep birlikte takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalık, Genç Girişimcilik Merkezi'ni ziyaretinde ise bütün Malatyalıların merkezi ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

Gençlerin merkezde ticareti öğretmek için hazır beklediğini aktaran Çalık, "Bu merkeze gelirseniz, burada işi ve ticareti öğreten, sanayiye nasıl adım atacağınızı öğreten bir kurum var. Öğrendiyseniz, bitirdiyseniz, devam ediyorsanız veya yeni başlıyorsanız merkeze gelin. Bir fikriniz varsa 'benim de bir fikrim var' diyorsanız, Genç Girişimcilik Merkezi sizin emrinizde. Genç girişimcilerimiz, Malatya ekonomisinin, sanayisinin canlanmasına vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Çalık, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çalık, güvenliği sağlayan emniyet mensuplarına Allah'tan kolaylıklar diledi.

Ülkenin güvenliği ve emanetinin emniyet teşkilatında olduğunu aktaran Çalık, "Malatya bu güne kadar hep güven şehri olarak Türkiye'de nam salmış. Malatya'da inşallah sizlere de güzel hizmetler yapmak nasip olacak. Ben daha önce görev yapmış olduğunuz yerdeki hem vatandaşlarla olan temaslarınızı hem de şehre sunmuş olduğunuz katkıları da arkadaşlarımızla paylaştık. Malatya'da da aynı başarıları sergileyeceğinizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:00 Kaynak: AA
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