Milletvekili Öztürk Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ve belediye başkanları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ve belediye başkanları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Bir lokantada düzenlenen toplantıda konuşan Öztürk, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinden başarıyla çıktığını söyledi.



Seçimlerin demokrasi bayramı olduğunu belirten Öztürk, "MHP olarak başarılı bir seçim süreci geçirdik. Ülke genelinde neredeyse belediye başkanlıklarımızı iki katına çıkartma başarısı gösterdik. Kırıkkale'mizde de önemli başarılar elde ettik. Yalnız Kırıkkale Belediyesini çok çalışmamıza rağmen kazanamadık. Kaybettiğimiz yerlerde derslerimizi alarak bir dahaki seçimlerde buralarda da başarı göstermeyi düşünüyoruz. Bizleri destekleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Baloğlu ise MHP teşkilatı olarak başarılı bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.



Kırıkkale'de 1 olan belediye başkanlığını 4'e çıkardıklarını anlatan Baloğlu, şunları kaydetti:



"Kazanamadığımız yerlerde de az bir oyla kaybettik. Seçim sürecinde dersimizi iyi çalışmıştık. Az bir oyla kazanamadığımız belediyeleri bir dahaki seçimde kazanabilmek için 1 Nisan itibariyle çalışmalara başladık. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin açtığı bu kutlu yolda yürümeye ve başarılar kazanmaya devam edeceğiz. Bizleri destekleyen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimiz sunuyorum."



Program, soru cevabın ardından son buldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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