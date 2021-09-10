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Milletvekili Öztürk, Giresun'a yapılan çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Milletvekili Öztürk, Giresun'a yapılan çalışmaları değerlendirdi

10.09.2021 15:23
Milletvekili Öztürk, Giresun'a yapılan çalışmaları değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, düzenlediği basın toplantısında Giresun'da yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, düzenlediği basın toplantısında Giresun'da yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Zeytinlik mevkiindeki Giresun Turizm Uygulama Otelinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öztürk, Giresun'da yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fındık toplama sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşıldığını belirten Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımına girmesinin son derece isabetli olduğunu ifade etti. Üreticilere fındıklarını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne vermelerini tavsiye eden Öztürk, "Giresun kalite fındık 27 lira, levant kalite fındık 26 lira 50 kuruş olmak üzere TMO, Giresun Merkez başta olmak üzere muhtelif alım yerlerinde vatandaşımızın fındığını alıyor. Bu fındık üreticilerimiz açısından son derece önemli. TMO'nun piyasaya girip fındık alacağını açıklaması ve belirsizliği ortadan kaldırması üreticimiz açısından güvence olmuştur. Bu nedenle serbest piyasada fiyat birden 2 lira civarında yükselmiştir. O yüzden ben bütün fındık üreticilerimizi acele etmeden fındıklarını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne vermelerini tavsiye ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla Tarım Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz üreticilere her konuda yardımcı olmak için güzel çalışmalar yürütüyor" dedi.

"Sel konutlarının 1-2 ay içerisinde teslim edileceğini düşünüyoruz"

Giresun'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan sel afetinde başta Dereli ilçesi olmak üzere Doğankent, Yağlıdere, Espiye ve Tirebolu'nun bazı köylerinde ciddi hasarlar meydana gelmişti. Milletvekili Öztürk, 5 bakanın anında sel ile ilgili ortaya çıkan zararları gidermek üzere Giresun'a geldiğini ve yaklaşık 1 ayı aşkın süre boyunca çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Öztürk, "Aradan 1 yıl geçti. Hem Dereli hem de Doğankent ilçemizi ziyaret ettik. Hakikaten yapılan çalışmalar yüzde 90'ı aşmış durumda. Yaklaşık 1 yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmişti. Ancak zaman zaman öngörülmeyen birtakım problemler ortaya çıktı. Ancak genel olarak Dereli'deki konutlar hemen hemen bitti. Dükkan inşaatları ile ilgili de yüzde 95 seviyelerinde tamamlandı. İnşallah Eylül sonu gibi tamamlanacağını öngörüyoruz. Tahminim 1-2 ay içerisinde vatandaşlarımız inşallah eski günlerine çok daha iyi şekilde kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

"Yıl sonuna Dereli yolunun tamamı bitmiş olacak diye düşünüyoruz"

Giresun'un iç bölgelerle ulaşımını sağlayacak olan Dereli yolu ve Eğribel tüneline devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Öztürk, "Kuzey-güney aksında Karadeniz'in İç Anadolu'ya, Akdeniz'e ve GAP Bölgesine açılmasını sağlayan en önemli akslardan biri olan Giresun-Dereli yolu, Giresun-Eğribel Tüneli ve Giresun- Şebinkarahisar karayolu son derece önemli. Bunun ilk etabı Dereli yolu 2011 ortalarında başlamıştı. Yaklaşık 10 yıl oldu. Kamulaştırma davalarının uzun sürmesi, yargının siyasetten bağımsız olup kendi mecrasında ağır işlemesi gibi sorunlarla süreç uzamıştı. Son olarak bunu Cumhurbaşkanımıza aktardık. Acele kamulaştırma kararlarını aldırdık. Bugün gelinen noktada hamdolsun Dereli yolu yoluna girmiş durumda. İnşallah 2021 yılı sonunda Dereli yolunun tamamı bitmiş olacak diye bekliyoruz. Eğribel tüneli de bu yolun devamı. Karadeniz'den iç bölgeye geçişten en kısa koridor olması tünelin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu yıl sonunda çift tüp olan tünelin bir tüpü kullanıma açılacak. Böylece bizim iç bölgelere geçişimiz sadece Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk değil Sivas, Erzincan, Kayseri, GAP bölgesi, Akdeniz ve en önemlisi Giresun Limanıyla Mersin Limanı arasındaki bu koridorun aktif olarak açılması ticari bağları çok daha artıracaktır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Giresun'a yapılacak balıkçı barınağı projesinde değinen Öztürk, Doğu Karadeniz'in en büyük balıkçı barınağı olacağını belirtti. Öztürk, "Yaklaşık 4-5 yıldır Ulaştırma Bakanlığından takip ettiğimiz balıkçı barınağı projesi Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla yatırım programına alındı. Ocak ayında da ihalesi yapılmıştı. Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük balıkçı barınağı olacak proje ile Giresun ile Keşap ilçesi arasında Uzuncakum mevkiinde büyük balıkçı teknelerinin kışın rahat yanaşabileceği, konaklayabileceği küçük bir liman olacak" ifadelerini kullandı.

Giresun'un Türkiye'de müstakil adalet sarayı olmayan birkaç ilden bir tanesi olduğu ifade eden Öztürk, Giresun'a muhteşem bir adalet sarayı yapılacağını belirtti. Öztürk, "En son Espiye'ye bölge cezaevi yapılınca bugünkü Teyyaredüzü mevkiindeki cezaevinin yerine adalet sarayı yapılması konusunda Adalet Komisyonu Üyesi olarak Adalet Bakanımızla görüştük. Şu anda adalet sarayımızın yeriyle ilgili hiçbir problem kalmadı. Proje ihalesi yapıldı. Giresun'a muhteşem bir adalet sarayı yapacağız. İnşallah bu aylarda projesi tamamlandığında yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Yaklaşık 16 bin 590 metrekare alana yapılacak olan binanın toplam kapalı kullanım alanı 60 bin metrekare olacak. Tahmini yatırım bedeli de 240 milyon lira olacak" dedi. - GİRESUN

Milletvekili Öztürk, Giresun'a yapılan çalışmaları değerlendirdi
Milletvekili Öztürk, Giresun'a yapılan çalışmaları değerlendirdi
Milletvekili Öztürk, Giresun'a yapılan çalışmaları değerlendirdi
Milletvekili Öztürk, Giresun'a yapılan çalışmaları değerlendirdi

Sabri Öztürk, Milletvekili, Giresun, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Öztürk, Giresun'a yapılan çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika


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