Son Dakika Haberleri: Milletvekili Öztürk, Sanayi ve Sporcuların Yanında

Milletvekili Öztürk, Sanayi ve Sporcuların Yanında

1 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Şubesini ziyaret etti.

Milletvekili Öztürk, Sanayi ve Sporcuların Yanında, System.String[]
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Şubesini ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Usta ve yönetim kurulu üyeleriyle, TÜFAD Giresun Şubesi Başkanı Hasan Ali Tek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Öztürk, "Sanayi Sitesi yönetimimizle bir araya gelerek, ilimize katma değer sağlayan, üreten ve ekonomimizin bel kemiği olan esnaf kardeşlerimizin istek ve önerilerini dinledik, neler yapabileceğimiz hakkında istişarelerde bulunduk. TÜFAD Giresun Şubesinde antrenörlerimizle bir araya geldik, şehrimizin futbol kültürü ve alt yapı çalışmaları üzerine konuştuk. İlimize faydalı olabilmek amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızla, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla iç içe olmaya ve ortak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

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