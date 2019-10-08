Son Dakika Haberleri: Milletvekili Öztürk'ten oda ve borsaya ziyaret
Son Dakika Güncel Milletvekili Öztürk'ten oda ve borsaya ziyaret

Milletvekili Öztürk'ten oda ve borsaya ziyaret

4 dakika önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Milletvekili Öztürk'ten oda ve borsaya ziyaret, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Öztürk, ilk olarak oda başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Çakırmelikoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin istek ve önerilerini dinleyen Öztürk, yapımı devam eden ya da proje aşamasında olan yatırımları yakından takip ettiklerini belirtti.

Milletvekili Öztürk, daha sonra ise ticaret borsası başkanı Hamza Bölük'ü ziyaret etti.

Bölük, Giresun fındığının daha fazla kıymetlendirilmesi ve hükumetin fındık alım kampanyasında üstlenmiş olduğu rolde önemli bir misyon üstlenen Milletvekili Öztürk'e teşekkür etti.

Öztürk ise fındıkta Türkiye'nin liderliğinin sürdürülebilmesi ve istikrarlı bir fındık politikasının oluşturulması adına çalışmaların sürdürüldüğünü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fındık üreticisinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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