Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e Ziyaret
1 saat önce
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesini ziyaret etti.
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk
, Memur Sen
'e bağlı Sağlık Sen
Giresun Şubesini ziyaret etti.
Öztürk, ziyarette şube başkanı Kerim Süral ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.
Süral, Öztürk'e başta 3600 ek gösterge olmak üzere sağlık çalışanlarının istek ve taleplerini aktardı.
Milletvekili Öztürk ise konuları yakından takip ettiğini, sağlık çalışanlarının taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek aktaracağını söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:28 Kaynak: AA
İttifak Hakkındaki Sözleri Nedeniyle Disipline Sevk Edilen MHP'li Vekil Geri Adım Atmadı: MHP Avantajlı, AK Parti Dezavantajlı
MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti
Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum
200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi