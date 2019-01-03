Son Dakika Haberleri: Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e Ziyaret

Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesini ziyaret etti.

Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesini ziyaret etti.

Öztürk, ziyarette şube başkanı Kerim Süral ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Süral, Öztürk'e başta 3600 ek gösterge olmak üzere sağlık çalışanlarının istek ve taleplerini aktardı.

Milletvekili Öztürk ise konuları yakından takip ettiğini, sağlık çalışanlarının taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek aktaracağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:28 Kaynak: AA

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