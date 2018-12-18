Son Dakika Haberleri: Milletvekili Öztürk'ten TBMM'de Fındık Teşekkürü

Milletvekili Öztürk'ten TBMM'de Fındık Teşekkürü

1 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri kapsamında AK Parti Grubu adına konuşma yaptı.

Milletvekili Öztürk'ten TBMM'de Fındık Teşekkürü, System.String[]
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri kapsamında AK Parti Grubu adına konuşma yaptı.

Milletvekili Öztürk, konuşmasında, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde; 961 milyar TL gider, 880,4 milyar TL gelir, 80,6 milyar açık öngörüldüğünü söyledi.

Konuşmasında fındık üreticilerine verilen desteklerden dolayı hükümete ve özellikle de fındık üreticisinin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Milletvekili Öztürk "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin birinci, AK Parti Hükümetlerinin on yedinci bütçesini görüşüyoruz. Bu imkanı bize sağlayan, 2002 yılından bu yana her seçimde bize destek veren aziz milletimize teşekkür ederim. Vergi vererek devletimize, milletimize ekonomimize destek olan, kaynak sağlayan vatandaşlarımıza müteşekkiriz. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde 961 milyar TL gider, 880,4 milyar TL gelir, 80,6 milyar açık öngörülmektedir. Faiz dışı fazla 36,7 milyar TL'dir. 2019 yılı bütçe ödenekleri 2018 yılına göre yüzde 26 oranında arttırılmıştır. 2019 yılında da bütçeden en büyük pay, vergi gelirlerinin yüzde 21'ini kapsayan 161 milyar TL ile önceki AK Parti hükümetlerinin bütçelerinde olduğu gibi yine eğitime ayrılmıştır. Sağlığa ayrılan pay ise 157 milyar TL'dir. 2002 yılında yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içerisindeki payı 2019 yılında yüzde 16,3'e çıkmıştır. Tarımsal destekleme ödemeleri için yatırım ödenekleriyle birlikte 26,5 milyar TL ayrılmıştır. Fındık üreticilerimize verilen desteklerden dolayı hükümetimize, özellikle de fındık üreticisinin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim. 2019 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:32 Kaynak: İHA

Giresun, Milletvekili, Güncel
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