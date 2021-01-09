Milletvekili Özyürek, Ulaş ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesini ziyaret etti.

Özyürek, Belediye Başkanı Turan İlbey'i makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar ve 2021 yılında yapılması hedeflenen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Özyürek, daha sonra Yenikarahisar Mahallesi'ne geçerek mahalle sakinleriyle sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.

Ziyarette Özyürek'e MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve partililer eşlik etti.