Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü - Son Dakika

Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü

07.10.2020 16:34
Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü, System.String[]

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in 63 yaşındaki bacanağı Nazım Dursun toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in 63 yaşındaki bacanağı Nazım Dursun toprağa verildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nazım Dursun için Kilimli kapalı pazar yerinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Vali Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Vali Yardımcısı ve Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Mustafa Çufalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sevenleri katıldı.

Cenaze namazında Milletvekili Polat Türkmen ve Dursun ailesi taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Nazım Dursun, Kilimli Soğuksu aile mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü
Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü
Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü

Polat Türkmen, Milletvekili, Kalp Krizi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor
Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor         
18:27
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei