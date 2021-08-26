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Milletvekili Posacı, Nazilli Ticaret Odası Başkanı yöneticileri ile görüştü - Son Dakika

Milletvekili Posacı, Nazilli Ticaret Odası Başkanı yöneticileri ile görüştü

26.08.2021 12:37
Milletvekili Posacı, Nazilli Ticaret Odası Başkanı yöneticileri ile görüştü, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Ticaret Odası'nı ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, odanın Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Aslan'a başarılı yöneticiliğinden dolayı teşekkür etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Ticaret Odası'nı ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, odanın Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Aslan'a başarılı yöneticiliğinden dolayı teşekkür etti.

Bir dizi ziyaret için Nazilli'de bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ile beraberindeki AK parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Eren ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nazilli Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Odanın çalışmaları hakkında Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'den bilgi alan Milletvekili Rıza Posacı, kendisine sunulan 22 maddeden oluşan bölge sorunlarının belirtildiği dosyayı inceleyerek en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışacağını belirtti.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Rıza Posacı'ya teşekkür ederek, "Rıza beye sorumluluk sahamızda bulunan 7 ilçemizde bulunan üyelerimizin sorunlarını aktardık. Bunlarla alakalı çözüm ve desteklerini bekliyoruz. Sayın vekilimiz zaten her zaman bu konuda bize yardımcı oluyor. Biz de sahadaki bilgileri kendilerine aktararak Ankara'da bunların çözümü için desteklerini bekliyoruz. Bizi ziyaret edip sorunlarımızı dinledikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, "Biliyorsunuz Aydın bir tarım memleketi. Nazilli'de önemli bir tarım merkezimiz. Bu anlamda bölgenin yetiştirdiği ürünler hakkında görüş yaptık. Tabi coğrafyamız gereği dağda, ovada, sanayide kıymetli bizim için. Sanayi nasıl geliştirilir, yeni alanlar nasıl açılır? Bunları konuştuk. Bunun toplantısını yaptık. 22 maddeden oluşan sorunlar dosyasını da teslim aldık. Bunları tek tek bakacağız. Olabilecekleri en kısa şekilde müdahil olarak bir çözüm yoluna kavuşturacağız. Zaten bizim amacımız sahadaki sorunları çözmek. Nuri Arslan başkanımızı her iki başkanlığı da başarılı şekilde yürüttüğü için maşallah diyor ve tebrik ediyoruz. Hakikaten gayet donanımlı, özel çalışmaları olan, Nazilli için özel projeleri var. En hızlı şekilde projelerin hayata geçebilmesi için destek vereceğiz" dedi. - AYDIN

Milletvekili Posacı, Nazilli Ticaret Odası Başkanı yöneticileri ile görüştü
Milletvekili Posacı, Nazilli Ticaret Odası Başkanı yöneticileri ile görüştü
Milletvekili Posacı, Nazilli Ticaret Odası Başkanı yöneticileri ile görüştü
Milletvekili Posacı, Nazilli Ticaret Odası Başkanı yöneticileri ile görüştü

Milletvekili, Nazilli, Ticaret, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milletvekili Posacı, Nazilli Ticaret Odası Başkanı yöneticileri ile görüştü - Son Dakika Ekonomi


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