Milletvekili Refik Özen'den İnegöl'e ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, ilçe ziyaretleri kapsamında Salı günü İnegöl'e geldi. Özen, gün boyu Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile meclis üyeleri nezaretinde farklı ziyaret ve temaslarda bulundu.

İTSO VE İNEGÖLSPOR YÖNETİMİ ZİYARET EDİLDİ

İlk ziyaretini İnegöl Belediyesi'ne gerçekleştiren Milletvekili Refik Özen, ardından Başkan Alper Taban ve İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Burada İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile şehrin ticari hayatı ve ekonomik gelişmeler üzerine istişareler yapıldı. Ardından İnegölspor tesislerinde kulüp yöneticileri ziyaret edildi. Geçtiğimiz hafta sonu sezonun ilk maçıyla startı veren Bordo Beyazlı kulübün yöneticilerine yeni sezonun hayırlı olması dilekleri iletildi.

VATANDAŞLA BULUŞTU

Milletvekili Refik Özen, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte daha sonra Cerrah Mahallesini ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla buluşan heyet, devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verirken aynı zamanda vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini de dinledi.

DERNEKLER ZİYARET EDİLDİ

Vatandaş ziyareti sonrası heyet, Rumeli Kültür Derneğini ziyaret ederek burada dernek yöneticileri ve üyeleriyle buluştu. Ardından günün son ziyareti Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonuna yapıldı. Burada aşure ikramlarına katılan heyet, dernek üyeleri ve yöneticilerle sohbet edip istişarelerde bulundu.