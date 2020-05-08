Milletvekili Refik Özen'den kan bağışı çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Genel Milletvekili Refik Özen'den kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Milletvekili Refik Özen'den kan bağışı çağrısı

6 saat önce

Milletvekili Refik Özen'den kan bağışı çağrısı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, kan bağışının önemine vurgu yaparak, tüm Bursa halkını sürekli bir ihtiyaç olan kan teminine destek vermek için bağışta bulunmaya çağırdı.

Milletvekili Refik Özen'den kan bağışı çağrısı

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, kan bağışının önemine vurgu yaparak, tüm Bursa halkını sürekli bir ihtiyaç olan kan teminine destek vermek için bağışta bulunmaya çağırdı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, salgın tehdidi ve ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoklarının arzu edilen seviyelere gelmesi için kan bağışı çalışmalarını aralıksız sürmeye devam ediyor. Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin kan bağışının önemine vurgu yapan çalışmalarına bir destek de AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya'dan geldi. Türk Kızılay Bursa Şube Yönetimi ve Kadın Kolları üyelerinin de katılımları ile gerçekleşen kan bağışı organizasyonuna vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Heykel'de bulunan Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezinde gerçekleşen organizasyonda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Bu akşam bizler de Türk Kızılay'ın en önemli hizmetlerinden biri olan, her an hepimize lazım olabilecek kan tedarikine destek vermek amacıyla bağışta bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza da bu vesile ile çağrıda bulunarak, Türk Kızılay'a kan bağışında ve yine Türk Kızılayımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimizin yüzlerinin güldürebilmesi için bağışta bulunulmaya davet ediyoruz. Bursa'mızda güzel işlere imza atan Türk Kızılay Şube Başkanımız ve değerli yöneticileri başta olmak üzere tüm Kızılay gönüllüleri ve çalışanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Türk Kızılayın yurt içinde, afet durumlarında ve sair zamanlarında yaptığı çalışmalarla göz bebeğimiz konumunda olan bir kurum olduğunu belirterek, "Bizler de bu güzide kurumumuza destek vermek amacıyla bu akşam burada kan bağışında bulunuyoruz. Bu vesile ile buradan tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya ve Kızılayımızın diğer çalışmalarına destek vermeye davet ediyoruz ve Şube Başkanımız Sayın Davut Gürkan'ın şahsında tüm Türk Kızılay yönetimi, çalışanları ve gönüllülerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Türk Kızılay'ın dünyaya örnek çalışmaları ile pandemi döneminde de umut olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz pandemi durumu ve Ramazan Ayı dolayısıyla azalan kan stoklarının arzu edilen seviyeye getirilme çabalarına bizlerde destek vermek için buradayız. Şu anda hastanelerde kan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bekleyen hastalarımız düşünüldüğünde bu bağışların ne kadar elzem olduğu ortaya çıkıyor. Burada ciddi bir emek ve gönüllük örneği var. Bu vesile ile çalışmalarda emeği geçen herkese ve bağışçılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın vatandaşlarımıza yaptığı çağrı ile birlikte diğer illerde olduğu gibi Bursa'da da halkın kan bağışının önemine karşı büyük bir duyarlılık örneği sergilediğini belirtti. Davut Gürkan, kan bağışında bulunarak çalışmalarına destek veren Milletvekili Refik Özen, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya'ya teşekkür ederek, " Bununla birlikte diğer vatandaşlarımızın da Ramazan Ayı süresince kan bağışlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için Heykel'deki kan bağış merkezimizi 09: 00- 00.00'a, ihtiyaç duyulduğunda ise Sahura kadar açık tutmayı planlıyoruz. Diğer yandan Fomara 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Kent Meydanındaki bağış merkezlerimiz de gündüz saat: 10: 00-19: 00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu vesile ile tüm halkımızı kan vermeye davet ediyor, halkımıza bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ise, "Bu yıl ne yazık ki en zor Ramazan Aylarından birini yaşıyoruz. Mart Ayı itibari ile başlayan salgın tehdidi ile birlikte kan bağış oranlarımızda geçtiğimiz Ramazan Ayları'na göre daha fazla düşüş yaşandı. Geçtiğimiz ay Ramazan Ayı'na 12 bin ünite kan stoku ile girmiştik. Bu yıl pandemi nedeniyle stoklarımızda bir düşüş yaşandı ancak son günlerde sevindirici bir bağış yoğunluğu var. Bu açıdan bizlere destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Milletvekili Refik Özen'den kan bağışı çağrısı

Milletvekili, Refik Özen, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 09:40 Kaynak: İHA


Son Dakika

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez         
00:37
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti         
00:10
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti         
00:08
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı         
00:07
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
23:59
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz         
23:53
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor         
23:29
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı         
23:15
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi         
23:10
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı         
22:59
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi         
22:48
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı         
22:29
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor         
22:21
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor         
22:01
"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:00
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:36
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor         
21:32
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak         
21:07
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi         
20:59
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak         
20:58
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir         
20:42
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı         
20:22
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir         
20:11
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı         
19:47
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü         
19:33
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi         
19:19
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 03:58:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Refik Özen'den kan bağışı çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]