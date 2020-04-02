Milletvekili Sabri Öztürk Giresun'daki koronavirüs vakalarını açıkladı - Son Dakika

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Milletvekili Sabri Öztürk Giresun'daki koronavirüs vakalarını açıkladı
6 saat önce
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Giresun'daki koronavirüs salgınıyla ilgili raporu açıkladı.
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Giresun'daki koronavirüs salgınıyla ilgili raporu açıkladı.
Milletvekili Öztürk, yaptığı açıklamada "Bütün dünyanın uğraştığı koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Giresun'da serviste tedavi gören 41 hastamız, yoğun bakımda tedavi gören 5 hastamız, taburcu olan 19 vatandaşımız,
hayatını kaybeden 4 vatandaşımız olmak üzere toplam 69 vakamız vardır. Bu sayı Türkiye ortalamasının altındadır. İnşallah yeni bir vakaya rastlanmaz, mevcut hastalarımız tez zamanda şifa bulur. Bize düşen devletimizin açıkladığı tüm tedbirlere uymak, sokağa mecbur kalmadıkça çıkmamaktır. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun" şeklinde bilgi verdi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:00 Kaynak: İHA
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