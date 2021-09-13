Milletvekili Şahin'den atama açıklaması - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip ve Karkamış ilçelerine 30 doktorun atamasının gerçekleştiğini bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan görüşmelerde Gaziantep ve ilçelerinin doktor eksiklerini ileterek, eksikliklerin giderilmesi için talepte bulunduğunu hatırlattı.

Talep doğrultusunda Nizip Devlet Hastanesi'ne 20, Karkamış Şehit Fuat Oğuzcan Devlet Hastanesine ise 10 yeni doktor ataması gerçekleştiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"İlimiz ve ilçelerimiz genelinde her geçen gün sağlık yatırımlarını artırarak doktor kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bilindiği üzere Karkamış ilçemizde çok yakın bir zaman öncesine kadar hastane yoktu orada rahatsızlanan vatandaşlarımız ya sağlık ocağında yada Gaziantep ve Nizip ilçesine geliyorlardı. Biz bunu sorunu ortadan kaldırarak ilçemize yeni bir hastane kazandırdık. Yine aynı şekilde Nizip ilçemizdeki artan nüfus yoğunluğundan kaynaklı mevcut hastanemiz yetersiz kalıyordu. Artık sağlık alanında daha güçlüyüz. Yeni atanan hekimlerimizin de her iki ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."