Son Dakika Haberleri: Milletvekili Şahin'den Kadınlar Günü Mesajı

Milletvekili Şahin'den Kadınlar Günü Mesajı

1 saat önce

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Şahin'den Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, kadının anne olmanın yanında iş insanı, politikacı, öğretmen, girişimci, sanatçı gibi toplum içerisinde birçok kimliğe ve hayatın her alanında eşit haklara sahip olması anlayışının Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Kadın huzurluysa ülkenin huzurlu ve kadın özgürse ülkenin özgür olduğu anlayışından yola çıkarak, tüm emekçi, cefakar, mazlum, mağdur kadınları selamlayan Şahin, "Hepsine dostluk, kardeşlik ve dayanışma mesajlarımı iletiyor, kadınların ezilmediği, ayrımcılığa tabii tutulmadığı, istismar edilmediği, özellikle de şiddete hiçbir şekilde maruz kalmadığı bir dünya için mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Hayatın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, bizi biz yapan saygıdeğer kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:22 Kaynak: AA

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