Son Dakika Haberleri: Milletvekili Şahin'den Kızılcahamam'da inceleme
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Milletvekili Şahin'den Kızılcahamam'da inceleme

20 dakika önce

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Kızılcahamam'da incelemelerde bulundu.

Milletvekili Şahin'den Kızılcahamam'da inceleme, System.String[]

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Kızılcahamam'da incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4-6 Ekim'de Kızılcahamam'da yapılan AK Parti 29. Değerlendirme ve İstişare Kampı öncesi Şahin, ilçeye geldi.

Şahin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ile kampın yapılacağı otelde son kontrolleri gerçekleştirdi.

Şahin kamp yerini incelemelerinden sonra Belediye Başkanı Acar'ı makamında ziyaret etti.


Belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Şahin, çalışmalarından dolayı Acar'ı tebrik ederek başarılar diledi.


Acar ise Milletvekili Şahin'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Milletvekili, Kızılcahamam, AK Parti, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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