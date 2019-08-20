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Milletvekili Şahin'den Nizip Belediyesi'ne ziyaret

36 dakika önce

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Ticaret Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyetle birlikte Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Milletvekili Şahin'den Nizip Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Ticaret Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyetle birlikte Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Sarı, Ticaret Bakanlığı'nın Nizip'teki çalışmalarıyla ilgili Şahin ve beraberindeki heyetle fikir alışverişinde bulundu. Sarı ayrıca yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şahin ve beraberindekilere teşekkür etti.
Milletvekili Şahin ise Nizip için yapılacak olan her çalışmaya destek ve katkı sunmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle birlikte yoğun bir şekilde ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda hem vatandaşlarımız hem Belediye Başkanımız hem de oda başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Buradaki amacımız Nizip'e en iyi şekilde hizmet etmek ve sorunları yerinde görerek gerekeni yapmaktır." dedi.
Ziyarete, Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz Şahin, Ticaret İl Müdür Vekili Kürşat Turpçu, Ticaret Uzmanları Ece Özçalışkan ve Aşır Fidan eşlik etti.
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Milletvekili, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:48 Kaynak: AA
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