Son Dakika Haberleri: Milletvekili Şahin'den Nizip Müftüsü Çiftçi'ye ziyaret
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Milletvekili Şahin'den Nizip Müftüsü Çiftçi'ye ziyaret

1 saat önce

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Müftü Musa çiftçi ziyaret etti.

Milletvekili Şahin'den Nizip Müftüsü Çiftçi'ye ziyaret, System.String[]

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Müftü Musa çiftçi ziyaret etti.

Müftü Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Milletvekili Şahin, Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçe genelinde verilen din hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Nizip ilçesinde her alanda olduğu gibi din hizmetlerinde de köklü değişimlerin olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi.

"İlçe merkezinde bir çok camimizin bakım ve onarımları Nizip Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmış bazı camilerde çalışmalar devam ediyor. Tabi yatırım ve hizmetlerimiz yapılanlarla sınırlı kalmayacaktır. Bu konuda hazırlanacak projelere de her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." dedi.

Müftü Musa Çiftçi, Milletvekili Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şahin'e teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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