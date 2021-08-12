Üye Girişi
Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi - Son Dakika

Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi

12.08.2021 13:57
Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte ilçede yürütülen projeleri ve çalışmaları yerinde inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Kendimi, yaşanabilir bir Şehitkamil'de gördüm.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte ilçede yürütülen projeleri ve çalışmaları yerinde inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Kendimi, yaşanabilir bir Şehitkamil'de gördüm. Gerçekten, Gaziantepliler olarak çok şanslıyız" dedi

Şehrin farklı noktalarına yaptığı proje ve yatırımlarla yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'in üst sıralarda yer almasına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile saha incelemesi yaptı. Başkan Fadıloğlu, Milletvekili Şahin ile Başkan Yılmaz; Çıksorut Stadyumu, Umut Gençlik Kütüphanesi, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binası ve Atölyeleri, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Kompleksi, Katı Atık Transfer İstasyonu, Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Merkezi, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, Bilim Şehitkamil, Beykent 2 Pazar Yeri, Beykent Gençlik Kütüphanesi, Beykent Stadyumu, 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, Şehitkamil Vadi Park projelerini yerinde inceledi. Programa; Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katılım sağladı.

"Kendimi İrem bağlarında, Babil'in asma bahçelerinde hissettim"

Program sonunda değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Kendimi, yaşanabilir bir Şehitkamil'de gördüm. Gerçekten, Gaziantepliler olarak çok şanslıyız. Belediye Başkanlarımız, bu şehri herkes için çocuktan yaşlılara kadar bütün yaş grupları için yaşanabilir hale getirmek adına inanılmaz hizmetler sunuyorlar. Bugün de Şehitkamil Belediyemizin harika hizmetleriyle tanıştık. Şehrin her noktasına, mahalle aralarına kadar kültür merkezleri taşınmış, spor merkezleri taşınmış, sosyal tesislerimiz taşınmış. 7 yaşındaki çocuktan başlayıp üniversiteye hazırlık sürecine kadar eğitim imkanları oluşturulmuş, kütüphaneler oluşturulmuş. O kütüphanelerde KPSS sınavına hazırlanan gençlerimizi gördük. Bizim gençlik zamanımızda böylesine güzel kütüphaneler yoktu, zorluklar içinde eğitimlerimizi sürdürüyorduk. Fakat şimdi her mahallede bu fırsatlar sunulmuş. Her mahallede yeşil alanlardan tutun, spor alanlarından tutun kültür merkezlerine kadar, hatta teknoloji atölyelerine kadar çocuklarımızı küçük yaştan geleceğe hazırlamak adına müthiş hizmetler var. Bu anlamda gerçekten Gaziantep'te, Şehitkamil'de yaşayan her bir vatandaşımız çok şanslı. Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum. Hizmetleri gezdiğim sırada hissettiğim en önemli şeylerden birisi de her bir mimaride, her bir hizmette bir estetik kaygısının olduğunu görüyorum. Yani yapalım, geçelim şeklinde değil de buranın göze nasıl göründüğü, içinde gezinen insanların kendilerini iyi hissedeceği bir yaşam alanı oluşturulmuş. Kendimi en iyi hissettiğim yerlerden birisi de şu an içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Vadi Park oldu. İlk kez geliyorum buraya ve açıkçası kendimi İrem Bağları'nda, Babil'in Asma Bahçeleri'nde hissettim. Böylesine müstesna bir parkı, yeşil alanı Şehitkamil'imize, Gaziantep'imize, ülkemize, Türkiye'mize kazandıran başta Rıdvan Fadıloğlu markası olmak üzere emeği geçen bütün Şehitkamil ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bu iş, ekip işi"

Amaçlarının Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında daha yukarılara taşımak olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben öncelikle TBMM İdare Amirimiz ve Milletvekilimiz Sayın Ali Şahin Bey'e göstermiş olduğu bu hassasiyetten, teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş ekip işi, bizim bir başımıza bu işi yapmamız mümkün değil. Parlamentoda tüm Milletvekillerimizin, Sayın Bakanımızın vermiş olduğu desteklerle AK Parti ailesinin bir mensubu olarak bu işleri hayata geçirebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonla biz de Gaziantep genelinde yaşanabilir kentler sıralamasında şehrimizi nasıl yukarıya taşıyabiliriz ve toplumun her katmanını daha nitelikli nasıl yaşatabiliriz, bunun kaygısıyla yaşadığımız için her noktaya eşit hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Sağ olsun Sayın Milletvekillerimiz, hakikaten çok yoğun bir Meclis çalışma temposundan sonra sahadalar. Bugün Sayın Vekilimiz Ali Şahin ile yapmış olduğumuz hizmetleri yerinde görelim, dedik. Tabi vermiş oldukları destekler sayesinde bu hizmetler yapılıyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi standartlarda vatandaşlarımızın yaşayabilmesi adına projelerimizi devam ettireceğiz. Bize düşen vazife; milletimizin vermiş olduğu bu emaneti layıkıyla yerine getirmek, emanetlerini en hassas şekilde kullanarak nitelikli projeler üretmek. Ben vermiş oldukları destekler için Vekilimiz Ali Şahin'in şahsında tüm Vekillerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi
Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi
Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi
Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi

Milletvekili, Şehitkamil, Ali Şahin, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı 15:07 Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı 15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi 14:43 Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi
Ankara Altındağ'da Türk gencini öldüren Suriyelinin ilk ifadesi: Çok pişmanım 14:13 Ankara Altındağ'da Türk gencini öldüren Suriyelinin ilk ifadesi: Çok pişmanım ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı 13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı 13:05 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu 12:27 Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı 12:23 Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı

Son Dakika Haberleri
15:08 Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti
15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı
15:03 Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu
14:31 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi
13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12:25 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti         
15:09
Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu         
15:04
Son Dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi         
15:02
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı         
14:32
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi         
14:01
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti         
13:25
Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor         
12:55
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı         
11:57
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 15:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement