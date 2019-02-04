Son Dakika Haberleri: Milletvekili Samancı Konesob Yönetimiyle İstişare Toplantısında Buluştu

Milletvekili Samancı Konesob Yönetimiyle İstişare Toplantısında Buluştu

14 dakika önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyesi Başkanlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Milletvekili Samancı Konesob Yönetimiyle İstişare Toplantısında Buluştu, System.String[]
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyesi Başkanlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

KONESOB Toplantı salonunda gerçekleşen istişare toplantısında bir konuşma yapan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin ve Türk halkının bu süreçte birlik ve beraberliğini muhafaza etmesinin önemine vurgu yaptı. KONESOB'un Konya'nın en önemli meslek kuruluşlarından biri olduğunu belirten Samancı, Türkiye üzerinde kurulmaya çalışılan çirkin senaryolara karşı el birliğiyle mücadele verilmesinin şart olduğunu ifade etti.

İstişare toplantısında KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlar, Milletvekili Gülay Samancı'ya esnaf ve sanatkarların beklentilerini, talep ve isteklerini iletti. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, her daim Esnaf Teşkilatının yanında olan ve sorunların çözümü noktasında gayret sarf eden Milletvekili Samancı'ya teşekkür etti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:02 Kaynak: İHA

Milletvekili, Konya, Gülay Samancı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın 70 Milyon Lira Kazanan Talihli Hala Parasını Almadı! Kaybı 1 Milyon Lirayı Aştı

İki Katlı Tur Teknesinde Yangın Çıktı Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:16:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Samancı Konesob Yönetimiyle İstişare Toplantısında Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]