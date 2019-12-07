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Milletvekili Sarıkaya'dan Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret

6 saat önce

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Milletvekili Sarıkaya'dan Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


AK Parti Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Nevşehir'e gelen AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek bir süre görüştü. Nevşehir'e her gelişinde şehrin biraz daha geliştiğini ve güzelleştiğini görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Sarıkaya, uzun yıllardır 'Nevşehir Aşığı' olarak tanıdığı Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte şehrin geleceğinin son derece parlak olduğunu ifade etti. Milletvekili Sarıkaya'yı Nevşehir Belediyesi'nde misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı'da, Sarıkaya'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Milletvekili Sarıkaya ve Belediye Başkanı Arı, Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projeleri üzerine bir süre sohbet ederek istişarelerde bulundu. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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