Milletvekili Savaş: Atatürk'ün emaneti Cumhuriyeti sahip çıkmak ve hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. - Son Dakika

Milletvekili Savaş: Atatürk'ün emaneti Cumhuriyeti sahip çıkmak ve hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.

09.11.2020 17:16
Milletvekili Savaş: Atatürk'ün emaneti Cumhuriyeti sahip çıkmak ve hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız., System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 10 Kasım, Atatürk'ün vefatının 82.

AK Parti Aydın Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 10 Kasım, Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza edecek; daha ileriye taşımak ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Vefatının 82'inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hürmetle, minnetle ve rahmetle andığını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemize önderlik etmiş; feraseti, azim ve kararlılığıyla milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek milli mücadele kahramanlarımızla birlikte dünya tarihinde eşine az rastlanan, destansı bir zafere imza atmıştır. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 1919'da başlayan milli mücadelemizde büyük fedakarlıklarla, cansiperane bir şekilde vatan topraklarımıza sahip çıkmış; bu büyük zaferimizi 1923'te Cumhuriyeti kurarak taçlandırmıştır" dedi.

"Cumhuriyeti sahip çıkmak hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman ecdadımızın tarihe bıraktığı unutulmaz izlerin bugün de yollarını aydınlattığını belirten Savaş, açıklamasının devamında "Ecdadımızın emaneti olan bu inanç ve kararlılıkla, istiklal ve istikbal mücadelemiz, bugün de her türlü saldırı ve zor koşullara karşı devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza edecek; daha ileriye taşımak ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerimle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız için fedakarca mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Milletvekili Savaş: Atatürk'ün emaneti Cumhuriyeti sahip çıkmak ve hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.
Milletvekili Savaş: Atatürk'ün emaneti Cumhuriyeti sahip çıkmak ve hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Savaş: Atatürk'ün emaneti Cumhuriyeti sahip çıkmak ve hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. - Son Dakika


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