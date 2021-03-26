Milletvekili Savaş çilek üreticisine bereketli hasat sezonu diledi - Son Dakika

Milletvekili Savaş çilek üreticisine bereketli hasat sezonu diledi
26.03.2021 14:51
TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da çilek hasat sezonunun başladığını ifade ederek üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.
TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da çilek hasat sezonunun başladığını ifade ederek üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.
Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da üreticiler çilek hasadına başladı. Korona virüse rağmen üretim faaliyetlerine devam eden çilek üreticileri ürünlerinin hasadına başladı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş çileğin ihracatta da önemli bir noktaya geldiğini ifade ederek, "İhracatta da önemli bir noktaya getirdiğimiz, Aydınımızın lezzetli ürünlerinden çilekte hasat sezonu başladı. Tüm üreticilerimize emeklerinin karşılığını alacağı, bereketli bir sezon diliyorum. Mahsulünüz bol olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Son Dakika Terim seçimini yaptı; Luyindama gidebilir ama Marcao kalsın! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u çok çabuk unuttu! Sosyal medyada takipten çıktılar İşitme engelli gence şiddet uygulayan vicdansız kendisini böyle savundu: Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi Ghezzal'in menajeri müjdeyi verdi; durumu iyi, endişe etmeyin! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti