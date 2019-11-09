Milletvekili Savaş'ın 10 Kasım anma mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.



Milletvekili Savaş mesajında, "Vatanımızı, devletimizi, milletimizi ve cumhuriyetimizi koruyup kollamak için yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelesinde, milli ve güçlü bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi inşa ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetlerin ötesine geçmek için kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Atatürk'ün ve kahraman silah arkadaşlarının aziz milletimizle birlikte kurdukları Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi sürekli korumayı ve geliştirmeyi amaç edinen bu ulvi hedef, aynı zamanda kahraman ecdadımızın bizlere bıraktığı bir emanet olup, gelecek nesillere onurlu bir şekilde teslim edeceğimiz çok önemli bir bayrak yarışıdır. Hedefimiz, havada, denizde, karada dünya genelindeki en büyük projeleri hayata geçiren bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşa etmek, ilim ve bilim ışığında yetişecek bir Türk gençliğiyle istiklal ve istikbalimizi her daim garanti altına almaktır. İstiklalimize kasteden eli kanlı terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen kararlı operasyonlar bütün dünyayı şaşkına çevirirken, ekonomimizi sekteye uğratmaya çalışan kirli ittifaklar da ortaya konan kararlı politikalar neticesinde amaçlarına ulaşamamaktadırlar. Bütün bu engellemelere rağmen kendi helikopterini, kendi insansız hava aracını, kendi tankını ve kendi milli piyade tüfeğini yapan aziz milletimiz, çok yakın bir zamanda hayata geçireceği farklı milli projelerle de dünya gündemindeki yerini alacaktır.



Ne kanlı darbe girişimleri, ne kirli terör ittifakları ne de ekonomi temelindeki manipülatif operasyonlar bizi asla yolumuzdan saptıramayacaktır. Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mücadelemizi verecek, 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla ortaya konan büyük hedeflere, aziz milletimizle el ele vererek hep birlikte ulaşacağız. Bu vesileyle vefatının 81. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum" dedi. - AYDIN