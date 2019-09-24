Son Dakika Haberleri: Milletvekili Savaş'ın 'Birlik' çağrısına Tezcan'dan cevap
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Milletvekili Savaş'ın 'Birlik' çağrısına Tezcan'dan cevap

38 dakika önce

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyon Başkanı Mustafa Savaş'ın 'Aydın için birlik' çağrısına CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan cevap geldi.

Milletvekili Savaş'ın 'Birlik' çağrısına Tezcan'dan cevap, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyon Başkanı Mustafa Savaş'ın 'Aydın için birlik' çağrısına CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan cevap geldi. CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın ortak çalışma çağrısını 'Memnuniyet verici' olarak değerlendirdi.


Açıklamasında "Daha önce defalarca vurguladığımız gibi Aydın'ın hak ettiği desteği alabilmesi için gerekli her türlü ortak çalışmayı yapmaya hazırız" diyen Tezcan "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve üç milletvekilimizle birlikte bir süre önce Volkswagen fabrikasının Aydın'a yapılmasına ilişkin talep ve tüm milletvekilleri ile birlikte ortak çalışma yapma çağrımızın ardından Sayın Mustafa Savaş'ın yaptığı bu açıklama memnuniyet vericidir.O zaman otomobil fabrikasının Aydın'a yapılması için birlikte çalışma teklifimize arzu edilen ölçüde destek görememiş olmakla birlikte hala fırsatın kaçmadığına inanıyoruz. Tarımıyla, sanayisiyle, turizm bölgeleriyle, havası, toprağı ve suyuyla Aydın sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı incilerinden biridir. Başta büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin bölgemize hizmet için gerek sivil toplum örgütleri ve gerekse hükümetle her türlü uyumlu çalışma ve işbirliği çabasında olduğu bilinmektedir. Yerel yönetim, merkezi hükümet ve milletvekillerinin ortak çalışması başından bu yana arzu ettiğimiz bir durumdur. Aydın'ın çıkarlarını öne çıkaran güçlü ve ortak bir tutumun Aydın'a sayısız yararları olacağı tartışmasızdır. Böylesi bir çalışmayla, JES'lerden kaynaklanan çevre tahribatını önlemek, Çıldır Havaalanı, Denizli-Aydın Otoyolu, hızlı tren hattı gibi önemli yatırımların gerçekleşmesini sağlamak mümkün olabilecektir. Daha önce defalarca vurguladığımız gibi Aydın'ın hak ettiği desteği alabilmesi için gerekli her türlü ortak çalışmayı yapmaya hazırız" dedi. - AYDIN

Mustafa Savaş, Milletvekili, AK Parti, Aydın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
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