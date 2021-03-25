Milletvekili Savaş; "Türkiye için güven ve istikrar devam edecek" - Son Dakika

Milletvekili Savaş; "Türkiye için güven ve istikrar devam edecek"

25.03.2021 09:35
Milletvekili Savaş;

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongrenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye için güven ve istikrar devam edecek" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongrenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye için güven ve istikrar devam edecek" dedi.

Kongre ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023'e giden yolda yeni bir işaret fişeği yakıldığını ifade eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Titiz ve meşakkatli süreci tamamlayarak, yaklaşık bir senelik sürenin ardından bugün coşku içerisinde 7. Olağan Büyük Kongremizi gerçekleştirdik. Kongrelerimiz bizim düğün günümüzdür; yenilenmenin, taze bir heyecanla ivmelenmenin adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kongremizle birlikte 2023'e giden yolda yeni bir işaret fişeği verdik; meşalemizi yaktık. Aziz milletimizle birlikte yeni bir dönemin kapıları açıyoruz. Geçmişimizden aldığımız ilham, bugünümüze olan inancımız ile geleceğimizi şekillendiriyoruz. AK Parti olarak şunu söyledik; 'yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık. Daha çok işimiz var.' Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz ve milletimiz için kongremizde bir kere daha ahdimizi tekrar ettik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek kutlu mücadelemizden asla ödün vermeyeceğimizi bir kere daha haykırdık. Liderimizin arkasında olduğumuzu, davamızın takipçisi olduğumuzu tek yürek dünyaya bir kez daha duyuruyoruz" dedi.

Kongrede parti organlarına yeni seçilen isimleri tebrik eden Savaş, "AK Parti'nin lideriyle, teşkilatlarıyla, yolu da, kaderi de, ülkemizle, milletimizle bütünleşmiş bir partidir. Eser ve hizmet siyaseti şiarıyla, hayata geçirdiğimiz reformlara yenilerini ekleyerek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini sürdüreceğiz. Cumhur İttifakımızın gücüyle, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, 2053 ve 2071 vizyonumuzu hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye için güven ve istikrar devam edecek. Bu vesileyle, 7. Olağan Büyük Kongremizin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyelerimizi tebrik ediyorum. Geçmiş dönemlerde partimizin her bölümünde görev almış arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Milletvekili Savaş; Türkiye için güven ve istikrar devam edecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Savaş; 'Türkiye için güven ve istikrar devam edecek' - Son Dakika


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