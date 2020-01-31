Milletvekili Sazak'tan Yunan vekile; "insan müsvettesi haddini bil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Sazak'tan Yunan vekile; 'insan müsvettesi haddini bil' - Son Dakika

Milletvekili Sazak'tan Yunan vekile; "insan müsvettesi haddini bil"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'a çok sert tepki gösterdi.

Milletvekili Sazak'tan Yunan vekile;

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'a çok sert tepki gösterdi.


Lagos'a "insan müsvettesi" diyerek seslenen MHP'li Sazak, "AB'nin, bizden korkusuna senin ülkeni adam yerine koymak zorunda kaldığını unutmuşsun" dedi.


MHP'li Sazak, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


"Necip Türk milletinin kutsal bayrağına yapılmış bu iğrenç hareket hiçbir şekilde kabul edilemez! AB'nin, bizden korkusuna senin ülkeni adam yerine koymak zorunda kaldığını unutmuşsun. Bir diğer deyişle; AB'deki zoraki itibarını o yırttığın bayrağa borçlusun! İnsan müsvettesi Lagos; sen belli ki unutmuşsun ama dedelerine sor bakalım o bayrağı görünce ne hatırlıyor. Haddini bil, sığındığın güçlerin de haddini bildiririz!" - ESKİŞEHİR

Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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