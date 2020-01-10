Milletvekili Sedef'ten Belediye Başkanı Ekinci'ye ziyaret - Son Dakika

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Sedef ve Altan'a teşekkür eden Ekinci, başkanlık görevini devraldıkları ilk günden itibaren gece gündüz demeden ilçe halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Milletvekili Sedef'e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Ekinci, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren önemli projelere imza attık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın huzur ve refahını artıracak yeni istihdam alanları oluşturacak projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Sayın vekilimizin de desteği ile inşallah ilçemizi yaşanılır örnek bir ilçe haline getirmek için hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.



Milletvekili Ethem Sedef de halkın özlediği hizmetlere MHP'li belediyelerin çalışmaları ile kavuşacağını ifade etti.

Milletvekili Sedef, Sorgun'da işten çıkartılan maden işçileri ile Sorgun Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı nakliyecileri de ziyaret ederek sorunlarını dinledi.