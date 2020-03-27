Milletvekili Sedef'ten Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin maske - Son Dakika

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Milletvekili Sedef'ten Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin maske
6 saat önce
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin cerrahi maske ve 100 şişe dezenfektan yardımında bulundu.
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin cerrahi maske ve 100 şişe dezenfektan yardımında bulundu.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Başhekimimiz Op. Dr. İbrahim Akkurt'u arayıp sağlık çalışanlarına katkıda bulunmak amacıyla 2 bin cerrahi maske, 100 şişe dezenfektan gönderen ve desteklerini ileten MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'e Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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