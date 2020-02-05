Milletvekili Şeker Başkan Kocaman Kartepelileri dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Şeker Başkan Kocaman Kartepelileri dinledi - Son Dakika

Milletvekili Şeker Başkan Kocaman Kartepelileri dinledi

6 saat önce

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Nusretiye Mahallesi'nde Kartepelilerle bir araya geldi.

Milletvekili Şeker Başkan Kocaman Kartepelileri dinledi, System.String[]

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Nusretiye Mahallesi'nde Kartepelilerle bir araya geldi.


AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Nusretiye Mahallesi'nde cami kıraathanesinde Kartepelilerle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini Mahalle Muhtarı Turan Yıldız'ın görüşlerini tek tek dinleyen Şeker ve Kocaman notlarını aldırarak gerekli talimatları verdiler.


Nusretiye Mahallesi'nde ki hemşehrilerini dinleyen Belediye Başkanı Kocaman, "Yolumuzu birlikte yürüyecek, tüm güzelliklere birlikte erişeceğiz, hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Kartepe buna değer. Kartepe bir başka güzel. AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker, İlçe Başkanımız Sadık Yılmaz ve İlçe Yöneticilerimize katılımlarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Notlarımızı aldık, inşallah tez vakitte, sonuca ulaşacağız, engellerde çıksa nasıl aşarızı hep birlikte düşünüp, birlikte yöneteceğiz" dedi. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çeşitli ev ziyaretlerinin ardından Nusretiye Mahallesi sakinleri ile vedalaştılar. - KOCAELİ

Milletvekili, AK Parti, Kocaeli, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşçi Partili vekil Tracy Brabin, omuz dekolteli kıyafetine gelen eleştirilere yanıt verdi
Son dakika: Erdoğan, AK Partili vekillere depremzedeler için bağış talimatı verdi Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor! Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:34:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Şeker Başkan Kocaman Kartepelileri dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]