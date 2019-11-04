Son Dakika Haberleri: Milletvekili Şeker'in ziyaretleri
Son Dakika Güncel Milletvekili Şeker'in ziyaretleri

Milletvekili Şeker'in ziyaretleri

7 saat önce

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve beraberindeki heyet, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni atanan Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti.

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AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve beraberindeki heyet, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni atanan Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti.

Şeker, Çalışkan'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde ve Karaman'da yapılan eğitim yatırımlarına dikkat çeken Şeker, "Yapılan yatırımlarla Karaman'ın eğitim alt yapısı daha da sağlamlaştırıldı. Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik her türlü çalışma devam edecek." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Karaman'ın eğitim öğretim çalışmaları için daha iyi imkanlar oluşturulması noktasında verilen desteklerden Şeker'e teşekkür etti.

Mehmet Çalışkan, Milletvekili, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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