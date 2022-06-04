Milletvekili Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebeğin ilk adım atma törenine katıldı - Son Dakika
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Milletvekili Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebeğin ilk adım atma törenine katıldı

04.06.2022 19:12
Milletvekili Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebeğin ilk adım atma törenine katıldı

NUR AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Türk Hava Yollarının (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında hayatını kurtardığı Kazakistanlı Yerdana Bolathan isimli bebeğin kuşak kesme törenine katılarak ilk adımını attırdı.

NUR AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Türk Hava Yollarının (THY) Bişkek- İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında hayatını kurtardığı Kazakistanlı Yerdana Bolathan isimli bebeğin kuşak kesme törenine katılarak ilk adımını attırdı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Heyet Başkanı olarak Kazakistan'daki anayasa referandumunu takip etmek için başkent Nur Sultan'daki Şeker, burada kendisini görmek için Almatı'dan gelen Bolathan ailesiyle bir araya geldi.

Şeker, geçen yıl martta THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebek Yerdana Bolathan ve ikizi Nurdana Bolathan'ın Kazak geleneğinde "kuşak kesme" olarak bilinen törenle ilk adımlarını attırdı.

Böylece, Şeker bir yılı aşkın süre sonra hayatını kurtardığı bebekle bir araya gelerek, annesinden sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl mart ayında THY'nin İstanbul-Bişkek seferi sırasında Kazakistanlı ailenin ikiz bebeklerinden minik Yerdana'nın kalbinin durduğunu ve yaptığı müdahale ile bebeği hayata döndürdüğünü hatırlatarak, "Bir müdahale ile yaşanacak ömrü varmış, hayata döndü. Sonucunda Ankara'ya acil iniş yaptık ve bir hafta kadar yoğun bakımdaki tedaviden sonra sağlığına kavuşarak hayatına devam etmişti. O zamandan bu zamana kadar da 4 kere göz operasyonu oldular ve bir yılı aşkın zaman sonra tekrar Kazakistan'da buluşmak nasip oldu." dedi.

Şu anda bebeklerin sağlık durumlarının iyiye gittiğine yönelik annesinden aldığı haberle mutlu olduğunu belirten Şeker, "Sağlıkları gayet iyi, kiloları gayet güzel. İnşallah, sağlıkları bundan sonra da güzel olur. Kazakistan'da 2 tane evladımız var. Allah yollarını açık etsin. Şifa versin." ifadesini kullandı.

Anne Aygerim Tanekonova da evladının hayatını kurtaran Şeker'e teşekkür ederek, "Bir anne olarak kendisine ne kadar teşekkür etsem az. Buraya geleceğini öğrendiğim anda Nur Sultan'a bilet aldık ve kendisini görmeye geldik. Ayrıca, bizde "kuşak kesme" geleneği çok önemli. Çocukların bir yaşına girdikten sonra yapılan ilk adım törenidir. Böylesine anlamlı bir ana kendisinin şahit olmasını istedik." diye konuştu.

Milletvekili Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebeğin ilk adım atma törenine katıldı
Milletvekili Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebeğin ilk adım atma törenine katıldı
Milletvekili Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebeğin ilk adım atma törenine katıldı
Milletvekili Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebeğin ilk adım atma törenine katıldı
Milletvekili Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebeğin ilk adım atma törenine katıldı

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Kaynak: AA

Milletvekili, Kazakistan, İstanbul, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekili Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebeğin ilk adım atma törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milletvekili Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı bebeğin ilk adım atma törenine katıldı - Son Dakika
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