Milletvekili Selim Yağcı Osmaneli Kaymakamı Ünal'ı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Yağcı, AK Parti Osmaneli ilçe teşkilatı üyeleri ve Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Kaymakam Yüksel Ünal'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yağcı, burada yaptığı konuşmada, sorunların birlik ve beraberlikle çözüleceğini ifade etti.

İlçe için çalıştıklarını kaydeden Yağcı, "Osmaneli'yi, yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla hak ettiği yerlere getirmeliyiz. Osmaneli güzel bir ilçe, sorunları birlik ve beraberlik içinde çalışarak daha kısa sürede çözeceğimize inanıyorum."

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Kaymakam Ünal da kalıcı hizmetlere birlikte imza atmak istediklerini belirterek, Milletvekili Selim Yağcı'ya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.