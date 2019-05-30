Son Dakika Haberleri: Milletvekili Şimşek'ten Başkan Kılıç'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Milletvekili Şimşek'ten Başkan Kılıç'a ziyaret

1 saat önce

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Milletvekili Şimşek'ten Başkan Kılıç'a ziyaret, System.String[]
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmettullah Yaktı ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Ziraat Odası toplantı salonunda STK temsilcileri ve muhtarları ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundular. Malazgirt'teki tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler alan Milletvekili Şimşek, AK Parti hükümetinin eskisinden daha çok Malazgirt'te hizmet edeceğinin müjdesini verdi.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hükümetinin ülke ve bölge üreticisinin yanında olduğunu anlatan Kılıç, tarım ve hayvancılığın Malazgirt için olmazsa olmaz olduğunu söyledi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:41 Kaynak: İHA
AK Parti, Muş, Malazgirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta, AK Parti amblemi şeklinde yapılan park ve havuz uzaydan görünüyor Arpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı: Beni parçalamaya çalıştı Dolar son üç haftanın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:19:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Şimşek'ten Başkan Kılıç'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]