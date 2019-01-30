Milletvekili Sofuoğlu'ndan Sakaryaspor Yönetimine Tepki

- Milletvekili Sofuoğlu'ndan Sakaryaspor yönetimine tepki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: "Emek veren insanları kırarak bir yere gelemezsiniz" "Teşekkür açıklaması beklerken sitem açıklaması yapmaları beni çok kırdı"SAKARYA - AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu,...

- Milletvekili Sofuoğlu'ndan Sakaryaspor yönetimine tepki

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu:

"Emek veren insanları kırarak bir yere gelemezsiniz"

"Teşekkür açıklaması beklerken sitem açıklaması yapmaları beni çok kırdı"



SAKARYA - AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakaryaspor ve sponsorluk anlaşması için önemli açıklamalarda bulundu. Sakaryaspor yönetimine tepki gösteren Sofuoğlu, "Sakaryaspor için tabiri caizse elimden gelenin fazlasını yaptım. Neredeyse onların yapması gereken her şeyi bana yaptırdılar. Bu kadar emek veren birini kırmaları hiç hoş değildi" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, basın mensuplarının Sakaryaspor ile ilgili sorularını cevapladı. Son 3-4 haftalık süreç içerisinde tüm işlerini bırakıp, Sakaryaspor için elinden gelenin fazlasını yaptığını açıklayan Kenan Sofuoğlu, yönetimin yaptığı sitem dolu açıklama sonrasında kırgınlığını ifade etti. Sofuoğlu, milletvekili olarak tek işinin Sakaryaspor olmadığını da hatırlattı.

"Elimden gelenin fazlasını yaptım"

Seçildiği günden beri Sakaryaspor için çalışmalar yaptığını söyleyen Kenan Sofuoğlu, "Özellikle 3-4 haftadır neredeyse tüm işlerimi bırakarak Sakaryaspor ile uğraştım. Seçimlerden önce gençlerle buluştuğumda en büyük beklentileri Sakaryaspor'a destek olmamdı. Bende hep aynı sözü verdim kendilerine, elimden gelenin en iyisini yapacağım dedim. Seçildiğim günden beri de hep bu yönde çalıştım. Özellikle 3 haftadır da neredeyse çalmadığım kapı kalmadı. Tabiri caizse elimden gelenin fazlasını yaptım" dedi.

Teşekkür açıklaması beklerken sitem açıklaması yapmaları beni çok kırdı

Sofuoğlu, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak ile bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, "BMC'den sponsorluk sözünü aldık. Sadece konuyu yönetim kurulundan geçirerek resmi süreci başlatacaklarını söyledi. Sadece Sakarayspor'a para verelim de kurtulalım değil nasıl daha üst liglere taşırız mantığı ile uzun süreli bir anlaşma olacak. Çok güzel bir görüşme oldu. Birkaç haftadır yönetim ile de görüşüyorum. Eğer bir sponsor bulabilirsek bunun parayı çantaya koy getir gibi olmayacağını ve bir süre alacağını kendilerine söyledim. Bu resmi bir süreç olduğu için transfer zamanına yetişemeyebileceğini ifade ettim. Yöneticilere siz yatırımı yapın belki bir ay içerisinde para hesaba geçer dedim. Bunu yönetim çok iyi biliyordu. Dün görüşmeden çıkar çıkmaz hala iki gün var ve net söz alındı dedim. Hemen yatırımı yapmaları gerektiğini bir ay içerisinde de paranın geleceğini söyledim. Yönetim zaten bunu biliyordu ve hazırdı. Ama gel gelelim ki dün bir teşekkür açıklaması beklerken sitem açıklaması yapmaları beni çok kırdı. Neredeyse onların yapması gereken her şeyi bana yaptırdılar. Bu kadar emek veren birini kırmaları hiç hoş değildi ben çok üzüldüm yönetimin paylaşımına. Ama biz işimize bakacağız. Sponsorluğun tamamlanması için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Milletvekili olarak tek işim Sakaryaspor değil"

Milletvekili olarak tek işinin Sakaryaspor olmadığını da hatırlatan Sofuoğlu, "Bir Dünya insanın benden beklentileri var. çok şükür istenileni yaptım ve sponsoru da buldum Sakaryaspor'a bundan sonra süreci yönetmek yönetimin işi. Ben Sakaryaspor başkanı değilim. Benim uğraşmam gereken başkan işler de var. Dediğim gibi ben üzerime düşenin fazlasını yaptım" şeklinde konuştu.

"Emek veren insanları kırarak bir yere gelemezsiniz"

Yönetim kurulundan çıkacak karar göre bir şeylerin olacağını belirten Kenan Sofuoğlu, "Ancak yönetimin talep ettiği rakamı karşılıyoruz. Sakaryaspor'u birinci lige taşıyacak yatırımı yapmak için çalıştık. Eğer ki lige çıkarsak daha büyük sponsorluklar da bulabiliriz. BMC de biz Sakarya'ya büyük yatırımlar yapıyoruz. Sakarya şehri gelişirken Sakaryaspor'un da gelişmesi gerekir diyerek gerekli yatırımı yapacaklarını söylediler. Bu şekilde anlaştık kendileri ile Yönetimin de daha akıllı ve dikkatli hareket etmesi gerekiyor. İnsanları kırarak değil. Emek veren insanları kırarak bir yere gelemezsiniz. Tribündeki üç beş tane insana bir şeyler söyleyip de hadi Kenan'a tezahürat yaptırın diyerek olmuyor bu işler. İnşallah bunu anlar ve hatalarından dönerler. Biz Sakaryaspor'un daha iyi yerlere gelmesi için bir şeyler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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