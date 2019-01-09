Milletvekili Soluk'tan Başkan Bozkurt'a Ziyaret
1 saat önce
AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.
AK Parti Sivas Milletvekili
Mehmet Habib Soluk
, Şuhut
Belediye Başkanı Recep Bozkurt
'u makamında ziyaret etti.
Eski bakanlardan olan Soluk, Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet ederek gündemi değerlendirdi. Başkan Bozkurt, Milletvekili Soluk'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.
Soluk da misafirperverliklerinden dolayı başkan Bozkurt'a teşekkürlerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:00 Kaynak: İHA
Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş
Giresun'da Film Gibi Firar! Ziyaretçi Kılığında Cezaevinden Kaçtı
Son Dakika! Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak