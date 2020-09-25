Milletvekili Sorgun Halkapınar'ı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Halkapınar'ı ziyaret etti.

Sorgun'a, ziyaretlerinde Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Köşeger, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Milletvekili Sorgun ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Bakkal'ı ziyaret ettikten sonra AK Parti Halkapınar ilçe teşkilatı ile resmi kurumları ziyaret etti.

Sorgun, yaptığı açıklamada, "Halkapınar güzel, şirin ve bizim için saygın bir ilçe. Biz buraya geldiğimizde rahatlamış ve dinlenmiş olarak geri dönüyoruz. Ziyaretlerimizdeki amacımız ilçenin sorunları, projeleri ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili yerel yöneticilerimizle birlikte görüşmek ve bilgi alışverişinde bulunmaktır." ifadesini kullandı.