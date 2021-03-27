Milletvekili Sorgun ve Başkan Altay, Seydişehir ve Yalıhüyük'ü ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerini ziyaret etti.

Yalıhüyük Belediyesini ziyaret eden Sorgun ve Altay, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer tarafından karşılandı.

Sorgun ve Altay, Belediye Başkanı Hasan Koçer'den yapılması planlanan projeler ve ilçedeki sorunlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sorgun ve Altay, ilçede yapımı son aşamaya gelen Şehir Konağı'nda incelemelerde bulunuldu.

Seydişehir'de Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı da ziyaret eden Sorgun ve Altay, ilçede devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yapımı devam eden Seyyid Harun Veli Cami ve çevre düzenleme çalışmasını inceleyen heyete Tutal projeyi anlattı.

Altay, burada yaptığı konuşmada, Seyyid Harun Veli'nin Seydişehir'in çekirdeğini inşa eden önemli mutasavvıflardan olduğunu söyledi.

Sorgun, Altay ve Tutal Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılan Modern İtfaiye Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.