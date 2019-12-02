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Milletvekili Suzan Şahin basın mensuplarıyla buluştu
6 saat önce
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 Kaynak: AA
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Kentteki bir kafede gerçekleşen programda Şahin, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek projelerini anlattı.
Şahin, asitli saldırı sonucu bir gözünü kaybeden ve yüzünün bir kısmı yanan 19 yaşındaki Berfin Özek davasını da yakından takip ettiklerini dile getirdi.
Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.
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