Son Dakika Haberleri: Milletvekili Suzan Şahin basın mensuplarıyla buluştu
Son Dakika Güncel Milletvekili Suzan Şahin basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Milletvekili Suzan Şahin basın mensuplarıyla buluştu

6 saat önce

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Milletvekili Suzan Şahin basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Kentteki bir kafede gerçekleşen programda Şahin, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek projelerini anlattı.

Şahin, asitli saldırı sonucu bir gözünü kaybeden ve yüzünün bir kısmı yanan 19 yaşındaki Berfin Özek davasını da yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Suzan Şahin, İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Millet İttifakı'na Anayasa çağrısı: 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz
Ekrem İmamoğlu'nun et restoranındaki görüntüleri olay oldu CHP ve İYİ Parti'ye hakaret eden baltalı müdüre soruşturma açıldı Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 19:01:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Suzan Şahin basın mensuplarıyla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]