Milletvekili Tamer, Hacılar Belediyesini ve partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, partisinin Hacılar İlçe Teşkilatı ve Hacılar Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tamer, teşkilat ziyaretinde İlçe Başkanı Ahmet Övüç'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hacılar ilçesinin her güzelliği bir arada barındırdığını ifade eden Tamer, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere pandemiden kaynaklı birbirimizden uzak kaldık, fakat burada çalışmalar, vatandaşa hizmet hız kesmeden devam etti. İlçemizin hayırseverlerine de teşekkür ediyoruz, nerede bir eksiklik olsa devreye giriyorlar. İlçemizde birlik beraberlik hep ön planda oldu, bu anlayış içerisinde çalışmalar sürüyor. Hacılarımıza devlet yatırımlarımız da elimizden geldiği kadar yapılmakta ancak meydan projesine ayrı bir önem veriyoruz. Yapılan çalışmalarını yakından takip etmekteyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte yine esnafımızı ziyaret edip onlarla hemhal olacağız, onların isteklerini inşallah yapmaya gayret edeceğiz."

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç de kongre takvimini tamamladıklarını anlattı.

İddialı bir kadroları olduğunu dile getiren Övüç, şöyle devam etti:

"Kayseri'de en genç yönetim, en aktif yönetim olduğumuzu iddia ediyoruz. İnşallah bu yönetim içerisinden gelecekte meclis üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları daha İlerleyen zamanlarda ise milletvekili çıkaracağız. Gördüğünüz üzere gerçekten bu işe gönül vermiş, dava aşkı olan arkadaşlarımız var. Rabbim inşallah muvaffak eder. İlçemizde hamdolsun pandemiye rağmen iyi bir dönem geçirdik. Sağ olsun Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan yeteri kadar aktif, sürekli sahada, geçmişte yaşanılan birçok sıkıntılar, şikayetler bertaraf edilmiş durumda."

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Özdoğan, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinden dolayı ilçe teşkilatımızla video konferans görüşmeleri yapıyorduk. Biz de bir araya gelmeyi gerçekten özledik. İnşallah maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek bu süreci en hasarsız şekilde atlatıp yine bir araya geleceğiz. AK Parti İlçe Başkanımız Ahmet Övüç'ün dediği gibi ilçe teşkilatımız çok genç ve dinamik bir yapıya sahip. İnşallah normal süreçte de bu gençlik, bu aktif çalışma isteği bütün ilçemize, tüm noktalarına kadar ulaşacak ve yansıyacak.

Biz de yerel yönetimler olarak 2020 yılını hamdolsun dolu dolu geçirdik. Bir taraftan devlet yatırımları, bir taraftan da yerel yönetim olarak gerek kentsel dönüşüm gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmaları ile elimizden gelen gayreti gösterdik. Tabii ki pandeminin etkilediği vatandaşlarımıza da gerek devletimiz gerekse yerel yönetimlerimiz ve teşkilatımız olarak dokunduk, dokunmaya da devam edeceğiz. Bu noktada ilçemiz huzur ilçesi, birliktelik ilçesi."

Ziyaretin ardından İsmail Tamer, Ahmet Övüç, Bilal Özdoğan ve partililer, ilçe esnafını ziyaret ederek, belediye tarafından yaptırılan maske ve hijyen setlerini dağıttı.

Esnafların hatırını soran Milletvekili İsmail Tamer, "Burada görüyoruz ki esnafımız mutlu, vatandaşımız huzurlu. Huzur ilçesi Hacılar'ımızda başkanımızın yaptığı çalışmalar ortada, bunu hem esnafımız hem vatandaşımız görüyor." dedi.

Tamer ve beraberindekilerin ziyaret ettiği bir berber de "Çok şükür durumumuz iyi, daraldığımız yerde sağ olsun önce 'Tayyip baba', daha sonra belediye başkanımız, her zaman yanımızda." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tamer, Hacılar Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, daha sonra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı da ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentsel dönüşüm çalışmaları, Millet Bahçesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı gibi projeler hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar 29 proje sözü verdiklerini ve bunları tek tek yerine getirdiklerini anımsatan Özdoğan, bunlar dışında 10 farklı projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydetti.

Başkan Özdoğan, ayrıca ilçeye meslek yüksekokulu yapımı için görüşmelerinin de sürdüğünü söyledi.

Erciyes yolu genişletme çalışmalarının bahar ayıyla birlikte hız kazanacağını hatırlatan Özdoğan, yol çalışmasının tamamlanmasının ardından ilçenin gelişiminin daha fazla ivme kazanacağını sözlerine ekledi.

İsmail Tamer ise AK Parti hükümeti olarak Hacılar'a gerekli yatırımların yapıldığını vurgulayarak, "Hacılar hak ettiği hizmetleri almış durumda, almaya da devam ediyor. İnşallah birlikte halka faydalı işler yapacağınıza eminim. İlçenin kalkınması adına yapılan işleri görüyoruz. Bu da herkese nasip olacak bir iş değil. Yapılan çalışmalar bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Tamer, Hacılar'ın çehresinin değiştiğini belirterek, "Başkanımız burada güzel işlere imza atıyor, bizde AK Parti hükümeti olarak her zaman yanındayız." dedi.