Milletvekili Taş, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Taş, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Milletvekili Taş, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

7 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 10 Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Taş, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 10 Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Gazetecilik mesleğinin, çok büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu ifade eden Milletvekili Taş, "Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan siz değerli gazetecilerimiz zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini kamuoyuna yansıtarak önemli bir görevi yerine getirmektedirler.


Bir anlamda basınımız, bizim elimiz, gözümüz, dilimiz ve sesimizdir. Gerçekleştirilenleri ve beklentileri karşılıklı olarak kamuoyuna taşıyan ve aktaran yine basın mensuplarımızdır. Bu yüzden Adıyaman ilimizin giderek gelişen kent kimliğinde basınımızın önemli bir yeri vardır. Bu nedenle basınımız ile aramızda kurulacak birlikteliğin Adıyaman'ın ve Adıyaman basınını hedefe ulaştıracağına olan inancım tamdır. Gerek fiziksel altyapıda, gerekse her türlü çalışmada ilimizin milletvekili olarak siz değerli basın mensuplarımızın her zaman yanında olduğumu bir kez daha yinelemek istiyorum.


İletişimin en güçlü kanallarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracıdır. Bu yönüyle kamusal görev yapan basın mensupları, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Kamuoyunu, doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren, görevini ifa ederken karşılaştığı sorunlara aldırmadan yeri geldiğinde canını bile feda edebilen bu meslek mensuplarının ifa ettikleri görev çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur.


Basın mensubu olmak sorumluluk isteyen, fedakarlık isteyen bir iştir . Basın mensubu kamu görevi yapar. Her gün onların yaptıkları haberlerle bazen hüzünlenmekte, bazen neşelenmekteyiz. Bir dakikada izlediğimiz bir haberin bile arkasında belki günlerce çalışan basın mensuplarının emekleri vardır. O detayların bizlere ulaşabilmesi için ne tür zorluklarla çalıştıklarını, nelerle mücadele ettiklerini çok iyi anlayabiliyoruz.


Basın özgürlüğünün ve basın çalışanlarının haklarının korunması kadar bu özgürlüğün istismar edilmemesi, doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, toplumun ve bireylerin hakkını gözetme gibi ilkelerde basın çalışanlarımız açısından vazgeçilmez ilkeler olmalıdır.


Bu duygu ve düşüncelerle, sürekli kendini yenileyerek her zaman daha kaliteli hizmet sunma yönünde büyük fedakarlıklarla gayret sarf ederek çalışan basın mensuplarımızın bu özel ve anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerini yaparken ebediyete intikal etmiş olan basın çalışanlarını rahmetle anarak Adıyaman İlimizin gelişiminde önemli bir görev üstlenen şehrimizdeki tüm basın mensuplarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili, Eşref Taş, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
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