Milletvekili Taş, Çanakkale Zaferini kutladı - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümünü kutladı.



Çanakkale Zaferini kutlayan Milletvekili Yakup Taş, Çanakkale Zaferi, o güne kadar tarihin tanık olmadığı, zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı inanç, iman, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları ile vermiş olduğumuz ve dünya tarihine adımızı altın harflerle yazdırdığımız bir kahramanlık mücadelesi olduğunu söyledi.



Milletvekili Taş, "Milletimizin yeniden diriliş destanı olduğu gibi dünya tarihinin de seyrini değiştiren bir kardeşlik abidesidir. Bu güzel vatan için 250 bin şehidin verildiği eşine rastlanır bir savaş daha yoktur. Birlik ve beraberliğiyle birçok zorluğun üstesinden gelmiş aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve her zaman tarihe yön veren parlak zaferlere imza atmıştır. Vatan toprakları için canlarını seve seve vererek, bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, bağımsızlığımızı, sarsılmaz imanlarıyla eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, dünyada eşi benzeri olamayan bir destan yazmış, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömerek, bize gururla anlatacağımız bir zafer, huzurla yaşayacağımız bir vatan bırakmıştır. Milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyıp, bir yandan Ülkemizi geleceğe dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve yüceltmeye devam etme gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, vatan toprakları için canını feda ederek şehitlik mertebesine erişmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN