Milletvekili Taş Gazeteciler Gününü Kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.



Milletvekili Taş, tarafsız, ilkeli ve basın ahlakını gözeterek toplumu doğru haberlerle bilgilendirmek için çalışmalarını fedakarca sürdüren tüm gazetecilerin gayretlerinin takdiri hak ettiğini belirterek,"Gazeteciler, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışma içerisindeler. Görevlerini yerine getirebilmek için yaşadıkları zorluklar, yaptıkları işi çok daha önemli ve kutsal kılmaktadır. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz. Milli bir hedef olarak, ülkemizin 2023 hedeflerine giden zorlu yolları, fikirleriyle, kalemleriyle aydınlatmaya devam edeceklerine can-ı gönülden inanıyorum. Halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bütün samimiyetimle kutluyor, selam ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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