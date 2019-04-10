Son Dakika Haberleri: Milletvekili Taş'ın 10 Nisan Polis Bayramı Mesajı

Milletvekili Taş'ın 10 Nisan Polis Bayramı Mesajı

1 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Taş'ın 10 Nisan Polis Bayramı Mesajı, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Yakup Taş yayımladığı mesajında, "10 Nisan 1845 yılında kurulan Polis Teşkilatımız, gücünü halktan ve kanunlardan alarak, görevini her zaman fedakarca yaparak, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Millet olarak Polisine her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek, yanında yer almış ve almaya da devam etmekteyiz.

Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek başta Adıyaman'ın Barış,güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan emniyet teşkilatına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gün polis teşkilatı 174 yaşındadır. Bu süre aynı zamanda Polis Teşkilatımızın tecrübesinin bir göstergesidir. Polis teşkilatının bu tecrübe ile bundan sonrada görevlerini layıkıyla yapacağına inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle gazilerimizi minnetle, şehit polislerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında hizmet vermekte olan tüm Polislerimize üstün başarılar ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlikler dileyerek tüm Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:33 Kaynak: İHA
Yakup Taş, 10 Nisan, Milletvekili, Polis, Politika
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