Milletvekili Taş'ın ailesine taziye dileyen Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım - Son Dakika
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Milletvekili Taş'ın ailesine taziye dileyen Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım

07.02.2023 21:45
Milletvekili Taş'ın ailesine taziye dileyen Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım

Milletvekili Taş'ın ailesine taziye dileyen Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağımCUMHURBAŞKANI Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Milletvekili Taş'ın ailesine taziye dileyen Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede yarın sabah bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi. Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Milletvekili Taş'ın ailesine taziye dileyen Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım - Son Dakika
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