Son Dakika Haberleri: Milletvekili Taş'tan Mevlid Kandili mesajı
Son Dakika Güncel Milletvekili Taş'tan Mevlid Kandili mesajı

Milletvekili Taş'tan Mevlid Kandili mesajı

6 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Taş'tan Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Taş, Kandil gecelerinin, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin arttığı çok özel geceler olduğunu belirtti.


Milletvekili Taş mesajında, "Mevlid Kandilinin, sevgili peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu mübarek gece, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Kandillerin toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlit Kandili de bu özel günlerin en başında yer almaktadır. Sevgili peygamberimizin doğumuyla birlikte, insanlığın önünde aydınlık bir devir açılmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda da, O'nun öğütlerine, telkinlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bu bakımdan Mevlit Kandili'ni, peygamber efendimizi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli bir vesile kabul etmeliyiz. Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut ve huzur gecesidir. Bu gecenin Müslümanlara vicdanını muhasebeye çekme, nefsini terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarını telafi etmek için eşsiz bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kandil Dağı, Eşref Taş, AK Parti, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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