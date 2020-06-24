Milletvekili Taş'tan tütün açıklaması - Son Dakika

Milletvekili Taş'tan tütün açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, tütünün artık kaçak olarak anılmaması için uzun zamandır verilen emeklerin sonuna yaklaştıklarını belirtti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, tütünün artık kaçak olarak anılmaması için uzun zamandır verilen emeklerin sonuna yaklaştıklarını belirtti.

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, beraberinde AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat ile birlikte Tütün ve Alkol Piyasası Daire Başkanı Yüksel Denli'yi ziyaret ederek, tütün ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerin ardından yönetmelik kısmımın belirlenmesi aşamasında görüş alışverişinde bulundu.

Milletvekili Taş, "Adıyaman ilimizin özellikle Çelikhan ve Adıyaman merkez dağ köylerini çok yakından ilgilendiren tütün ile ilgili yapılan son düzenleme ile ilgili olarak üreticilerimiz ile kaçakçıların ayrışması adına olumlu bir adım atılmıştır. Yıllardır tütün ile ilgili hukuksuzluk zemininde süregelen bir durum söz konusuydu. Tütünün tarihinde ilk defa belirsizlik ortadan kalkıyor, Kaçak olarak piyasada dolaşan tütün resmi bir hüviyette kavuşuyor.

2008 yılında dönemin Milletvekilleri başta Ahmet Aydın olmak üzere TBMM'de yaptırdıkları kanuni düzenleme sonucunda, o tarihe kadar yasak olan tütün 50 kilograma kadar serbest bırakılmıştı. Tamamen yasak olan tütün o tarihte önü biraz açılmış olup, bu düzenleme sonucu ile tamamen serbest hale getiriliyor. Yıllardır çiftçilerimizin tütünleri çeşitli şehirlerde uygulama noktalarında yakalanıyor ve çiftçilerimizin yıllık emekleri boşa gidiyordu. Bununla kalmayıp birde üstüne idari para cezası kesiliyordu. Bu düzenleme ile birlikte, üreticilerimizin kuracağı kooperatiflerle birlikte üreticilerimiz tütünlerini resmi yollarla satacak ve sıkıntı yaşamayacaklardır. Hapis cezası makaron içindir.

Yönetmeliğin hazırlanmasında ve kanunun düzenlemesi sürecinde üreticilerimiz ve ziraat odası başkanlarımız ile yapılan istişareler sonucu bu tablo meydana getirilmiştir. Türkiye'de marka değeri olan tütünümüz, Kooperatiflerimizin faaliyete geçmesi ile birlikte üreticilerimiz rahat nefes alacak ve tütünlerini kooperatifler aracılığı ile resmi olarak rahatça satabileceklerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Eşref Taş, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:47 Kaynak: İHA

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