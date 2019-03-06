Son Dakika Haberleri: Milletvekili Taş Vatandaşlarla Buluştu

Milletvekili Taş Vatandaşlarla Buluştu

33 dakika önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Taş Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

Taş, ilk olarak AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret ederek, seçmenlerle bir araya geldi.

Parti yönetimi ve ilçe başkanı ile de görüş alışverişinde bulunan Taş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin temel amacının hizmet olduğunu söyledi.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Taş, "Vatandaşlarımızla bağımızı güçlendirmek, aramızdaki gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırmak için buradayız." dedi.

Daha sonra Milletvekili Yakup Taş, Turan Özdemir Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, yeniden Gölbaşı Belediye Başkanlığına aday gösterilen Başkan Yusuf Özdemir'e destek istedi.

Taş'a esnaf ziyaretinde partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:12 Kaynak: AA

Adıyaman, Yakup Taş, AK Parti, Milletvekili, Politika
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